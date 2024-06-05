حشد عربي لمواجهة التصحر وتحدياته بالمنطقة

أكد المنتدى العربي للبيئة في بيانه الختامي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحشد الدعم والزخم للمشاركة الدولية الفعالة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 16″، والمقرر عقده في المملكة في وقت لاحق من هذا العام.
وناقش المجتمعون في المنتدى الذي عقد خلال الفترة (3-4 يونيو 2024م)، تحت شعار “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”، أربعة محاور رئيسية تتعلق بتدهور الأراضي والتحديات البيئية الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وأهمية الالتزام البيئي في المحافظة على النظم الأرضية، كما تناول المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية، والمحافظة على النظم البيئية الأرضية، وإعادة تأهيل المتدهور منها وإدارتها إدارة المستدامة وتعزيز السياسات والتمويل وبناء القدرات.
وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تدهور الأراضي والتصحر في المنطقة العربية، كما دعوا لدعم التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات للمحافظة على النظم البيئية الأرضية وتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، إضافة لتأكيد أهمية توفير الدعم الفني والمالي وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي المائي. وفق “أخبار 24”.
كما أشاروا إلى أهمية بناء الشراكات وتشجيع المشاركة الفعالة للنساء والشباب والمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الأراضي وتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، ودعا المشاركون إلى دعم الشركات الرائدة في تعزيز الالتزام البيئي ودعم المبادرات البيئية في المجتمع من خلال تقديم الدعم المالي والتقني وتعزيز البحث البيئي.