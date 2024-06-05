أول فوج من حجاج مصر يصل مكة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت”، ممثلة بذراعها “رحلات ومنافع” أمس (الثلاثاء)، الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية القادمين لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وبلغ عدد الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية قرابة 1000 حاج من أصل 55 ألف حاج سيؤدون الفريضة هذا العام، وأجرت الشركة حفل استقبال، قدمت من خلاله سقيا ماء زمزم، والهدايا، والورود، والقهوة السعودية، إضافةً إلى العبارات الترحيبية بضيوف الرحمن.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع، أحمد تمار، أن الشركة تسعى بجميع إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق توجيهات المملكة للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية. وفق “أخبار 24”.