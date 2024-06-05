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جديد المحليات > إعادة النظر لحاجّة تركية بمكة
05/06/2024   12:56 م

إعادة النظر لحاجّة تركية بمكة

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نجح فريق طبي في مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ بصر حاجّة تركية تبلغ من العمر 58 عامًا، عانت من ضعف مفاجئ في النظر منذ 10 أيام.

وذكر المركز أنه بعد فحص طبي دقيق وتحاليل وأشعة، تبيّن أن المريضة تعاني من انفصال في شبكية العين اليسرى نتيجة ثقب في الشبكية ليقرر الفريق الطبي القيام بعملية جراحية عاجلة شملت استئصال السائل الزجاجي، وإصلاح انفصال الشبكية، وحقن زيت السيليكون في العين.

وأجرى الفريق الطبي العملية بنجاح تام ضمن عمليات اليوم الواحد، مما أسهم في استعادة بصر المريضة وتحقيق نتائج إيجابية ما سيُمكّن المريضة من العودة ومتابعة نسكها بالصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.

ويُشار إلى أن مركز صحة العين يُعتبر من مراكز التميز بالمدينة الطبية، حيث يمتلك كفاءات وخبرات عالية تحقق نسب نجاح مميزة في عمليات تخصصية ونادرة ويعكس هذا الإنجاز التزام مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية واستخدام أحدث التقنيات في مجال طب العيون، ويعزز مكانتها كمرجع طبي في المنطقة.

إعادة النظر لحاجّة تركية بمكة

جديد المحليات
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