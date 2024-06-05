مجله الصناعات الغذائية تصدر عددها الرابع.. ” الاستثمار في الإنسان”

أصدر معهد الصناعات الغذائية العدد الرابع من مجلته الخاصة والمتخصصة في عالم صناعة الغذاء، بتسليط الضوء على أهمية وكيفية تطوير الكادر البشري داخل تلك المنظومة الاستراتيجية.
واحتوى الإصدار الرابع من مجلة الصناعات الغذائية، على العديد من الأحاديث الصحفية والتقارير والأرقام الخاصة بتنمية الكادر البشري وأهمية الاستثمار في الإنسان.
وتعُد مجلة الصناعات الغذائية، هي الأولى من نوعها في تناول ما يخص تلك الصناعة الاستراتيجية، والتي تشهد نموًا كبيرًا بحسب ما أكده المهندس فارس الصقعبي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال حواره للمجلة.
وفي صفحات المجلة كشف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بـ«المراعي»، عن أهم أسرار نجاح الشركة، مؤكدًا أن التوطين أولوية قصوى.
وتناول العداد تجربة سنغافورة في تنمية الكادر البشري، كما سلط العدد الضوء على جهود المملكة في دعم صناعة الغذاء والاهتمام بتمكين وتطوير الكادر البشري.
وأبرز العدد الرابع مجهودات معهد الصناعات الغذائية خلال الأشهر الماضية ودوره في دعم صناعة الغذاء وتعزيز سوق العمل بالكوادر البشرية.