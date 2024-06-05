إطلاق أول مركز وطني لأشباه الموصلات بالمملكة

أعلن المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن عويض العتيبي، إطلاق المركز الوطني لأشباه الموصلات، يعد الأول من نوعه بالمملكة، والذي يستهدف دعم طموحات السعودية في هذا المجال.
وأوضح العتيبي، خلال كلمته بانطلاق أعمال مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات 2024 في نسخته الثالثة اليوم (الأربعاء)، أن المركز سيسمح للمملكة باستقاء كل المعارف في هذا القطاع، كما سيروّج للمملكة كمركز عالمي لشركات تصميم أشباه الموصلات، بالإضافة إلى توفير وظائف ذات جودة عالية في القطاع.
وتوقع أن يصل حجم صناعة أشباه الموصلات عالمياً إلى تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة تلعب دورها في هذا القطاع لا سيما أنها في موقع استراتيجي، حيث تعمل مع جميع الجهات الوطنية لتطوير أبحاث أشباه الموصلات والاستمرار في التطوير والابتكار.
من جانبه، قال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، إن المملكة بدأت استثمارات واعدة لتصل إلى أحدث التقنيات في البحث والتقنية في قطاع أشباه الموصلات.
وأضاف أن المملكة بدأت مبادرة أشباه الموصلات في المدينة، وهناك 5 آلاف من العاملين والطلاب في هذا القطاع بالمدينة، لتحقيق أهداف رؤية 2030، علاوة على عمل مجموعة من الخبراء الذين يعملون على البرامج والأنظمة المتقدمة لتمهيد الطريق لقطاع أشباه الموصلات، علاوة على عقد شراكات بحثية مع عدد من الجهات المحلية مثل “نيوم” ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”.
بدوره، قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” منير الدسوقي، إن البرنامج السعودي لأشباه الموصلات تمكن من تدريب 500 سعودي وتم تعيينهم جميعا، مشيرا إلى أن هناك 50 مبدعا سعوديا بمركز أشباه الموصلات بـ”كاكست”.
وانطلقت بالعاصمة الرياض اليوم، أعمال مُنتدى مستقبل أشباه الموصلات 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، على مدار يومين، لمُناقشة توطين تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية، وتعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويجمع المُنتدى عددًا من صناع القرار، وقادة الصناعة والخبراء والباحثين في مجال تقنيات أشباه الموصلات، مثل البروفيسور شوجي ناكمورا الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2014م، الذي اخترع مصابيح LED زرقاء/ خضراء وثنائيات الليزر فوق البنفسجي، وأستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة كاليفورنيا – سانتا باربرا، الحائز على أكثر من 190 براءة اختراع أمريكية البروفيسور ستيفن دينبارس.