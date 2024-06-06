التاكسي الطائر في خدمة الحجاج

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، اليوم (الخميس)، أن هناك 32 تجربة تقنية سيتم توظيفها وتقديمها في موسم الحج هذا العام منها 17 تقنية جديدة.
وأوضح الجاسر، خلال المؤتمر الإعلامي الخاص بآليات عمل منظومة النقل بموسم الحج، أن هذه التجارب التقنية تتنوع بين تجارب التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات وغيرها من الخدمات المتنوعة التي توفر الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، وكذلك تقنية الطلاء الأبيض لتخفيف درجة الحرارة.
وأبان أن تقنية الطلاء الأبيض أثبتت نجاحها العام الماضي بتخفيف درجة الحرارة بنحو 15 درجة، ولذلك تم التوسع في نشرها هذا العام بأكثر من موقع، مع دمجها بمبادرة الخلطة المطاطية (خلطة الإسفلت).
وأشار الجاسر إلى أن أكثر من 47 ألف من كوادر منظومة النقل جاهزون ومدربون ومزودون بكل التجهيزات لتقديم أفضل الخدمات بموسم الحج، مؤكداً اكتمال جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
وأعرب عن تطلع الوزارة إلى أن تسير الخطط بتكامل مع الأجهزة المختلفة وتحت إشراف اللجنة العليا للحج بقيادة وزير الداخلية، وغيرها من الجهات الخدمية والأمنية التي تتكامل أعمالها تحت توجيهات القيادة لتقديم أفضل الخدمات، حيث إن هناك 22 خطة لمنظومة النقل تتنوع بين الخطط التشغيلية وخطط استدامة الأعمال والطوارئ. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الخطة العامة للنقل بموسم الحج تسير بسلاسة وتكامل، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يمثل 97% من القادمين والمغادرين، وقد وصل عدد محطات القدوم التي تقدم منها رحلات الحج نحو 250 محطة وهو أكبر عدد ورقم تاريخي، مبيناً أن الاستعدادات قائمة لمرحلة عودة الحجيج.