30.8 ألف مواطن بالقطاع الخاص لأول مرة بمايو

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO)، عن انضمام 30.8 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص لأول مرة، في مايو الماضي.
وأوضح المرصد في تقرير له، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص تخطى حاجز 11.37 مليون عامل خلال شهر مايو، مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص.
وأضاف أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مايو بلغ 2.35 مليون عامل، بينهم 1.38 من الذكور، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 971.3 ألف مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9 ملايين عامل، منهم 8.64 مليون مقيم، و 371.3 ألف مقيمة.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص” والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.
وفق “أخبار 24”.