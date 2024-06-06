صلاة العيد في الجوامع والساحات

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، في جميع مصليات الأعياد، مع مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر في راحة المصلين.
وتضمّن التوجيه، إقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد، والجوامع التي لا يقصدها المصلون لصلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.
ودعا الوزير إلى تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بجميع الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.