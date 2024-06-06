“إحسان” تبدأ تلقي وكالة ذبح الأضاحي

بدأت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، استقبال وكالة المضحّين لذبح الأضحية عنهم، للعام الرابع على التوالي، بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، لتتولّى توزيعها كاملة إلى مستحقيها.
وأوضحت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة، وستصل للمضحي رسالة عند تنفيذ الأضحية أو الهدي، وذلك بهدف تسهيل أداء النسك رقمياً على المضحين والحجاج، عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.
واستقبلت منصة إحسان خلال موسم الحج العام الماضي أكثر من 75 ألف أضحية بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 54 مليون ريال، كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين عدة خدمات، منها: الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام. وفق “أخبار 24”.
وتأسست منصة “إحسان” بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية، تعمل وفق حوكمة أثمرت وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 7.5 مليار ريال، يستفيد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد من مختلف المجالات الخيرية.
وتتولى لجنة شرعية التأكد من امتثال جميع الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما أسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.