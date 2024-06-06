المحكمة العليا: غداً الجمعة غرة ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ـ الموافق للسابع من شهر يونية ـ2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونية، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
وقالت المحكمة العليا في بيان أصدرته المحكمة مساء اليوم الخميس، إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسةً مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 / 6 / 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ.
وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 5 / 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ــ الموافق للسابع من شهر يونية ـ2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ـالموافق للخامس عشر من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه. وفق “أخبار 24”.
وكانت المحكمة العليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم (الخميس) 29 ذي القعدة لهذا العام 1445هـ -حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 6 يونيو 2024م، وتعذر رؤية الهلال في مرصدي تمير وسدير، فيما ثبتت رؤيته في محافظة الحريق.