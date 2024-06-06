“أرامكو الرقمية” تحصل على ترخيص شبكة اتصالات

تأهلت شركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية “أرامكو الرقمية”، للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للترخيص.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن الترخيص يهدف إلى إنشاء شبكة اتصالات لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات المتنقلة.
ويتيح الترخيص العمل على أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية، لتلبية الاحتياجات المتخصصة لمختلف القطاعات، وذلك ضمن توجهات الهيئة لتحقيق ريادة المملكة في توفير خدمات اتصالات متخصصة عريضة النطاق. وفق “أخبار 24”.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بتأهل الشركة للحصول على الترخيص، للإسهام في تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة وغيرها من القطاعات الوطنية، خاصةً أن الشبكة المتخصصة ستمكن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء الصناعية.
وكانت الهيئة أعلنت في مارس الماضي، عن طرح المنافسة للعموم على هذا النوع من التراخيص.