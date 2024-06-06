قرض تنموي سعودي بالسلفادور بـ83 مليون دولار

وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية أول قرض تنموي للسلفادور؛ لتمويل مشروع معالجة المياه وتوليد الطاقة بالغاز الحيوي عن طريق مياه نهر أسيلواتي في السلفادور بقيمة 83 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في نهر أسيلواتي، كما ينتج عن ذلك الغاز الحيوي لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، وسيستفيد منه أكثر من 1.2 مليون نسمة.
وجاء التوقيع بمعرفة الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير المالية في السلفادور جيرسون بوسادا، بحضور وزيرة الخارجية في السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو، ومسؤولين آخرين.
ويسهم المشروع في رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في السلفادور، وتعزيز مستوى الاستدامة البيئية؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير المياه والطاقة النظيفة، والنظافة الصحية. وفق “أخبار 24”.
وتعزز الاتفاقية نشاط الصندوق وحرصه على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلّب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، نحو ازدهار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل ومستدام في البلدان المستفيدة.
ويعمل الصندوق منذ عام 1975، على دعم إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، نحو تحسين الظروف المعيشية.
كما يهدف الصندوق لمواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم.