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رياضة > طرح تذاكر مباراة الأخضر والأردن بتصفيات المونديال
07/06/2024   12:15 ص

طرح تذاكر مباراة الأخضر والأردن بتصفيات المونديال

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أعلن الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة إكس، اليوم الخميس، طرح تذاكر مباراة الأخضر والأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الأردني، الثلاثاء المقبل، بملعب الأول بارك، في الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمنت السعودية التأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 3-صفر على مضيفتها باكستان اليوم الخميس. وفق “سبورت 24”.

وسجل فراس البريكان هدفين في الشوط الأول، قبل أن يحسم مصعب الجوير النقاط الثلاث للسعودية بهدف آخر في الشوط الثاني، وسط سيطرة تامة من السعودية على فريق باكستان المتواضع.

طرح تذاكر مباراة الأخضر والأردن بتصفيات المونديال

رياضة
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