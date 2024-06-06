بن نافل يُعلن ترشحه لرئاسة الهلال

أعلن فهد بن نافل رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، اليوم الخميس، ترشحه لخوض الانتخابات الحالية على منصب الرئيس.
وكتب بن نافل عبر حسابه على منصة “إكس”: “أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية؛ لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-“.
وأضاف: “خدمة رياضة الوطن عبر الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة”.
وقاد فهد بن نافل نادي الهلال لتحقيق 3 ألقاب محلية في الموسم المنصرم “السوبر السعودي، دوري روشن، كأس الملك”، بينما خسر لقب دوري أبطال آسيا، بعدما كان قد حققه في نسختين سابقتين. وفق “سبورت 24”.