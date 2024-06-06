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رياضة > المسحل يعلق على التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال
07/06/2024   12:15 ص

المسحل يعلق على التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال

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وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل رسالة للجماهير، بعد الفوز على باكستان، مساء اليوم الخميس، بثلاثية دون رد.

وكتب المسحل عبر حسابه على منصة إكس: “نبارك للجمهور السعودي تأهل منتخبنا الوطني إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشكرًا للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهود”.

وأضاف: “جزيل الشكر والامتنان لأخي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان نواف المالكي؛ على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها، كما أشكر الأشقاء في جمهورية باكستان على كرم الضيافة”.

وضمنت السعودية التأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 3-صفر على مضيفتها باكستان اليوم الخميس. وفق “سبورت 24”.

وسجل فراس البريكان هدفين في الشوط الأول، قبل أن يحسم مصعب الجوير النقاط الثلاث للسعودية بهدف آخر في الشوط الثاني، وسط سيطرة تامة من السعودية على فريق باكستان المتواضع.

المسحل يعلق على التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال

رياضة
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