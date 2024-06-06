تقنية سعودية لتحليل المباريات بالذكاء الاصطناعي

أطلقت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مجموعة منتجات “سبورت نيت” التي تهدف لإحداث ثورة جديدة في القطاع الرياضي في المملكة، والمصممة لتطوير عملية تحليل أداء اللاعبين، ورفع فعالية استراتيجيات المباريات، وتعزيز تجربة المشجعين.
وتتضمن منظومة “سبورت نيت” ثلاثة منتجاتٍ مبتكرة : SportNative Platform، SportNative Scout، وSportNative Venue التي يُتوقع أن تعزز التجربة الرياضية لجميع الجهات ذات الصلة، بدءًا من القيادات التنفيذية وطاقم التدريب إلى اللاعبين الصاعدين والمحترفين، بالإضافة للملايين من المشجعين في المملكة.
وتُدمج منصة SportNative المبتكرة بسلاسة مع تقنية الرؤية الحاسوبية لاكتشاف تكتيكات المباريات بدقة، وتقديم تحليلات شاملة لأداء اللاعبين.
وبالتزامن مع نظام تتبع بصري، تقدم المنصة تقارير لحظية لمتابعة أداء اللاعبين بشكل دقيق. يوفر الاندماج مع التقنيات المتطورة لصناع القرار بيانات متعمقة عن كل جانب من جوانب المباراة وأداء كل لاعب؛ مما يقلل الوقت المستغرق في قراءة وجمع التقارير المختلفة وتحليل المباريات المسجلة.
علاوة على ذلك، يستفيد SportNative Scout من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز اكتشاف المواهب الناشئة والرياضيين المحترفين؛ مما يتيح للمنظمات الرياضية الوصول للمواهب الواعدة والنجوم الصاعدة بسرعة وكفاءة غير مسبوقة.
بجانب ذلك، تقدم “سبورت نيت” نظام إدارة متكاملاً للفريق، يشمل المعمل المتنقل والتطبيق الذكي، المصمم لتسهيل تحقيق أعلى مستويات الأداء.
ويدفع SportNative Venue الحدود أبعد من ذلك بتطبيق تحليلات الفيديو المتقدمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن واستمتاع الجمهور في جميع الميادين الرياضية؛ مما يمثل قفزة كبيرة نحو تفاعل شامل مع المشجعين وكفاءة تشغيلية عالية.
وتسعى الشركة لأن تكون منتجات “سبورت نيتف” لاعبًا أساسيًا في تعزيز مستقبل المملكة في التقنية الرياضية، كما تمثل استجابة استراتيجية لأهمية تحسين الجوانب الرئيسية في القطاع الرياضي هذه المجموعة المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي تقوم بدمج البيانات من مصادر مختلفة في منصة موحدة؛ مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات دقيقة بكفاءة وفعالية.
ونال القطاع الرياضي السعودي خلال العام الماضي، قدرًا عاليًا من الاهتمام الدولي بفضل الاستقطابات الضخمة التي قامت بها معظم الأندية للاعبين بارزين على المستوى العالمي، والاستثمارات العالية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إضافة إلى الاستضافة المتميّزة لأحداث رياضية عالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في “سكاي” مبارك الودعاني، أن “سبورت نيت” تدعم أهداف تحول القطاع الرياضي التي يسعى إلى تحقيقها صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الرياضة، متوقعًا أن تحدث “سبورت نيت” تحولًا لتطوير جوانب التجربة الرياضية كافة؛ مما يحفز التحول الرقمي في المنظومة الرياضية للمملكة.
من جانبها، أشارت مدير مركز التميز للذكاء الاصطناعي في “سكاي”، حصة المنيف، إلى أن “سبورت نيت” تمثل مجموعة منتجات شاملة للمنظمات في القطاع الرياضي؛ مما يمكنها من تحسين عملياتها واستغلال الإمكانات الكاملة للمنظومة الرياضية الحالية ومن خلال توليد رؤى وقيمة جديدة تتجاوز آليات سير العمل الحالية.
وأضافت أن “سبورت نيت” تضمن بقاء هذه المنظمات الرياضية في طليعة المنافسة لتسهم في تحقيق رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للمواهب الرياضية والابتكار. وفق “سبورت 24”.
وتعمل “سكاي”، من خلال “سبورت نيت”، على الإسهام في تعزيز التنافسية في القطاع، وإعادة تشكيل المشهد الرياضي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للمواهب الرياضية والتقنية الرياضية.