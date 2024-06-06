البريكان الأعلى تقييماً في فوز الأخضر على باكستان

حصل فراس البريكان، نجم المنتخب الوطني السعودي، على التقييم الأعلى من بين جميع لاعبي مباراة الأخضر أمام باكستان.
وانتصر الأخضر بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه باكستان اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وضمّن المنتخب الوطني صدارة مجموعته والتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية.
وأعلنت شبكة “سوفا سكور” المختصة بتقييم اللاعبين أن فراس البريكان هو صاحب التقييم الأعلى في مباراة السعودية وباكستان بـ 8.9 درجة. وفق “سبورت 24”.
وسجل البريكان هدفين في ثلاثية الأخضر بمرمى باكستان.
وسدد اللاعب 4 مرات على مرمى المنافس، وقام بمراوغة ناجحة.
ولمس فراس البريكان الكرة 34 مرة خلال 90 دقيقة شارك فيها بالمواجهة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 85%.
وفاز فراس بالتحام وحيد وفقد الاستحواذ على الكرة 5 مرات.