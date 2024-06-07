“ميتا” تتيح إعلانات الشركات على واتساب بـ”الذكاء”

أطلقت شركة ميتا أول برنامج للشركات معززاً بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب، إذ تحاول الشركة تحقيق إيرادات من خدمة التراسل الشهيرة.
وأعلن الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال مؤتمر صحفي بالبرازيل، وذلك في خطوة تمثل تحولا كبيرا لواتساب، الذي تجنب منذ فترة طويلة الإعلانات المستهدفة التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.
وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في “واتساب” الأساليب المتبعة على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يهتموا بها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.
وقال رئيس الأسواق الإستراتيجية في واتساب، جيلهيرم هورن، إن أدوات الذكاء الاصطناعي ستمنح الشركات إمكانية تحسين توصيل الإعلانات للمستخدمين الذين من المرجح أن يتفاعلوا معها عبر “واتساب”، مشيرا إلى أن الشركات ستدفع ثمن تلك الرسائل. وفق “أخبار 24”.
وتكثف ميتا جهودها لكسب المال من تطبيق واتساب، وهو أكبر تطبيق تملكه من حيث عدد المستخدمين اليومي، وعلى الرغم من شعبية الخدمة وسعر الاستحواذ المذهل الذي بلغ 22 مليار دولار في عام 2014، فلم تساهم حتى الآن إلا بجزء صغير من إجمالي إيرادات ميتا.