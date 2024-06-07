ثغرة في أدوات الرقابة الأبوية بأجهزة آبل

كشفت شركة آبل، عن عزمها إصلاح ثغرة في نظام الرقابة الأبوية، جرى رصدها في ميزة “وقت الشاشة” بأجهزة آبل المختلفة، وهي تسمح للأطفال بتجاوز القيود المفروضة على تصفُّح المواقع الإلكترونية.
وأقرت آبل بوجود مشكلة في بروتوكول تقني يعتمد عليه المطورون، يسمح للمستخدم بتجاوُز قيود محتوى الويب، معلِنة أنها تنوي إطلاق إصلاح لهذه المشكلة في التحديثات القادمة لأنظمتها.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” سلطت الضوء على هذه الثغرة، وقالت إنه يمكن تجاوز قيود “وقت الشاشة” في أجهزة آبل عن طريق إدخال سلسلة من الأحرف في شريط العنوان في متصفح سفاري، مما يتيح الوصول إلى مواقع محظورة تحتوي على محتويات غير لائقة مثل المواد الإباحية والصور العنيفة. وفق “أخبار 24”.
وتعمل تلك الثغرة في هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة iOS 15 فما أحدث، وأجهزة آيباد التي تعمل بأنظمة iPad 15 فما أحدث، بالإضافة إلى نظام macOS Sonoma في أجهزة ماك.