مورينيو يطلب ضم مدافع الأهلي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق فنربخشه التركي رغبته في التعاقد مع ميريح ديميرال، مدافع فريق النادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال موقع” aksam” التركي إن مورينيو أبدى إصرارًا كبيرًا على الاستعانة بخدمات ديميرال مدافع الأهلي وضمه لصفوف فنربخشه في الموسم الكروي الجديد.
وكان المدافع التركي ديميرال قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من أتالانتا الإيطالي في الصيف الماضي.
وخاض الدولي التركي صاحب الـ 26 عامًا، 21 مباراة رسمية بقميص الأهلي في الموسم المنصرم وساهم في هدفين.
ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجديدة بعد انتزاعه المركز الثالث في دوري روشن السعودي بالموسم المنقضي. وفق “أخبار 24”.