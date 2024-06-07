يايسله يطلب بديلاً لفيرمينو في الأهلي

أفادت تقارير صحفية عالمية اليوم الجمعة عن رغبة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق نادي الأهلي في رحيل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.
وأشار الصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات العالمية أن يايسله لا يشعر بالرضا تجاه الأداء الذي قدمه فيرمينو مع الأهلي في الموسم المنقضي.
وأكد جاليتي عبر “إكس” أن يايسله طلب من إدارة الأهلي الاستماع للعروض التي تلقاها المهاجم البرازيلي فيرمينو وعن عدم ممانعته في رحيله.
كما طالب المدرب الألماني بالتعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة لقيادة هجوم الفريق في الموسم الكروي الجديد.
وجاء طلب يايسله بالتزامن مع رغبة عدد من الأندية البرازيلية بضم مهاجم ليفربول السابق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وفق “أخبار 24”.
وكان فيرمينو قد ساهم في 16 هدفًا خلال 34 مباراة رسمية له مع الأهلي في الموسم المنقضي.