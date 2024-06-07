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جديد المحليات > إطلاق برنامج أساسيات التطوُّع الصحيّ في الحجّ
07/06/2024   4:05 م

إطلاق برنامج أساسيات التطوُّع الصحيّ في الحجّ

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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالشراكة مع منصة التطوع الصحي وهيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامج أساسيات التطوع في الحج للممارسين الصحيين، وذلك من خلال منصة التعلم الرقمي التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى رفع جاهزية الممارسين الصحيين لتقديم الخدمات الصحية خلال موسم الحج، من خلال تزويدهم بالمعرفة الأساسية للنظام الصحي في موسم الحج، والرؤى العملية اللازمة لضمان سلامة وراحة الحجاج.

وأشارت إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم المعلومات والمهارات اللازمة للممارس الصحي ليوظِّفَها توظيفًا سليمًا في توفير رعاية صحية مُثْلَى تتمحور حول تجربة المرضى وسلامتهم. وفق “أخبار 24”.

إطلاق برنامج أساسيات التطوُّع الصحيّ في الحجّ

جديد المحليات
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