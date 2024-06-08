20 محطة لقياس جودة الهواء بالحج

وفر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، 20 محطة رصد جودة هواء 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة لقياس جودة الهواء في أماكن تواجد الحجاج.
ويعمل المركز خلال موسم الحج على متابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص؛ لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج.
وتواصل محطات قياس جودة الهواء العمل على مدار الساعة لقياس مؤشرات خمسة عناصر رئيسية لمكونات الهواء كل خمس دقائق، حيث تذهب تلك الأرقام مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج. وفق “أخبار 24”.