بن نافل وناظر والمهيدب يقتربون

اقترب فهد بن نافل من إعلانه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الهلال بالتزكية، كونه المرشح الوحيد على الرئاسة بعد انسحاب يزيد أبو نيان، وكذلك الأمر بالنسبة لإبراهيم المهيدب في النصر، ولؤي ناظر في الاتحاد.
وكان فهد بن نافل قد أعلن ترشحه لرئاسة الهلال لفترة جديدة الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع انسحاب أبو نيان، كما ترشح وحيدًا لرئاسة النصر إبراهيم المهيدب، ولؤي ناظر لرئاسة الاتحاد.
وفي الأهلي يتنافس كل من خالد العيسى على فترة رئاسية جديدة أمام المرشح أحمد جنة.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي انتخابات مؤسسات الأندية غير الربحية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وفق “سبورت 24”.
وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين مع الثالث من يونيو الجاري، واستمر حتى مساء أمس الجمعة.
ومن المقرر أن تكون فترة الطعون ضد القائمة في الثالث عشر من يونيو الجاري على أن يُنظر في الطعون بدايةً من 14 يونيو ولمدة 4 أيام، وفي الثامن عشر من الشهر ذاته يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين ولمدة يومين.
وسيكون موعد الاقتراع هو العشرين من يونيو المقبل وعقد الجمعية العمومية.