الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأردن

استأنف المنتخب الوطني مساء أمس الجمعة تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .
ميدانيًا، قسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب باكستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملاعب أكاديمية مهد” بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب “حسان التمبكتي” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء أمس في مقر المعسكر. وفق “سبورت 24”.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً