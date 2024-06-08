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رياضة > خُطوة جديدة تُقرب إيدرسون من “روشن”
08/06/2024   7:08 م

خُطوة جديدة تُقرب إيدرسون من “روشن”

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كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جديدة من جانب إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، قد تقرب الحارس إيدرسون من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس: “تضمنت خطة حراس مرمى مانشستر سيتي عقدًا جديدًا لستيفان أورتيجا، لأن مستقبل إيدرسون لا يزال مفتوحًا”.

وأوضح رومانو أن رحيل الحارس إيدرسون عن مانشستر سيتي هو احتمال جدي هذا الصيف في حالة وجود عرض جيد. وفق “سبورت 24”.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً من دوري روشن للتعاقد مع الحارس، لافتا إلى أن الأمر متروك للاعب.

خُطوة جديدة تُقرب إيدرسون من “روشن”

رياضة
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