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رياضة > جماهير الأهلي تتصدر “إكس” بسبب كيميتش
09/06/2024   4:23 م

جماهير الأهلي تتصدر “إكس” بسبب كيميتش

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اجتاحت مطالبات جماهير النادي الأهلي بالتعاقد مع جوشوا كيمتيش، الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني، موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وتصدر “الهاشتاج” الذي أطلقته جماهير النادي الأهلي باللغة الإنجليزية عن رغبتهم في تعاقد الإدارة مع كيميتش “الترند” العالمي لموقع “إكس” بـ 38.5 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

وأفادت تقارير عالمية في الساعات الماضية إلى عدم ممانعة بايرن ميونخ الألماني في بيع كيميتش حال وصول عرض مناسب للنادي.

ويتطلع الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم الكروي الجديد قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في ثوبها الجديد، بعدما انتزع الفريق المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي. وفق “سبورت 24”.

جماهير الأهلي تتصدر “إكس” بسبب كيميتش

رياضة
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