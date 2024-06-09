“لذة الوصول” يوثقها الحجاج في ميقات ذي الحُليفة

يعيش الحُجاج لذة الوصول لأداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة عبر مُختلف المنافذ ومن خلال رحلتهم الإيمانية، يقومون بتوثيق اللحظة لِتصبح صورة ثابتة عالقة في الأذهان والأجهزة يُغادرون بها إلى بُلدانهم، مُمتنين ومتمنين الرجوع إليها بكل شوق.
ورصدت صور -بثتها وكالة الأنباء السعودية “واس”- من ميقات ذي الحُليفة بالمدينة المنورة، اليوم (الأحد)، عدداً من الحُجاج وهم يوثقون لحظة الوصول إلى إحدى محطات رحلة الحج، بينما يتأهبون للانتقال لبيت الله الحرام والمشاعر المُقدسة بمكة المُكرمة، لاستكمال رحلة الحج.
وتُشكّل زيارة المدينة المنورة والأماكن الدينية والمعالم التاريخية فيها؛ فرصة يغتنمها الحجاج لتوثيق والتقاط الصور التذكارية في بداية رحلتهم الإيمانية ما بين المسجد النبوي والمسجد الحرام . وفق “أخبار 24”.