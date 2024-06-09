5 مواقع لبيع الأضاحي بالرياض.. والحجز إلكترونياً

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، خدمة الحجز الإلكتروني لمواقع بيع الأضاحي في أسواق الماشية المؤقتة بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزراة أن الأحياء الخمسة المُتاحة في الخدمة هي، الجنادرية، والمشاعل، والعارض، وبدر، وظهرة لبن.
وتهدف الخدمة إلى تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في مدينة الرياض، والتسهيل على المُستفيدين بشراء الأضاحي بالقرب من سكنهم، وتسهيلها على مُربي الماشية في حجز موقع لبيعها.
وأطلقت أمانة منطقة الرياض الأسبوع الماضي، خدمة التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي في المطابخ لعام 1445هـ لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، خدمة للسكان والزوّار، وتحقيق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي. وفق “أخبار 24”.