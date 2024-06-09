محطات لمعالجة الصرف الصحي بالمنافذ البرية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إبداء الرغبات لمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية، أمام المهتمين بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص.
ويُنفذ المشروع في 10 منافذ برية في مختلف أنحاء المملكة، بنموذج شراكة تشمل “التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل”، بعقد لمدة 15 عامًا بما في ذلك فترة الإنشاء.
وتشمل المنافذ البرية محل المشروع، منفذ “البطحاء، وسلوى، والخفجي، والرقعي، وجديدة عرعر، والحديثة، وحالة عمار، والدرة، والوديعة، والربع الخالي”.
يأتي ذلك لتصميم المحطات والأصول بما فيها الشبكات، وبناء وتوسيع وترميم المحطات، إضافة إلى توسعة وترميم بعض الشبكات مع الإشراف على أنشطة البناء، والإشراف على العمليات اليومية للمحطات والأصول.
ويشمل نطاق عمل المشروع أداء الصيانة الوقائية للمحطات والشبكات والأصول، وتنظيف الهياكل المدنية والمحطات وتوفير قطع الغيار، وتقديم تقارير الصيانة وإجراء عمليات الاستبدال، وإصلاحات دورة حياة الأصول ومراقبة أنشطة الصيانة، وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالصيانة.
ويهدف المشروع إلى إدارة عمليات الشبكات وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالعمليات، والعمل على ضمان توفير مصادر بديلة لمعالجة المياه والصرف الصحي في حال انقطاعها. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.
وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 30 يونيو الجاري، عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.