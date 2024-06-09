طرح أرامكو يقفز بتداولات تاسي إلى 54 ملياراً

قادت الأسهم القيادية مثل “أرامكو” و”الراجحي” مؤشر السوق لإنهاء جلسة اليوم (الأحد) على ارتفاع بنسبة 2.6% عند 11855 نقطة ( 295 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 54 مليار ريال.
وتصدر سهم مياهنا، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 18% عند 17.66 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 22 مليون سهم، فيما صعد سهم أرامكو، بأكثر من 1% عند 28.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.73 مليار سهم وبقيمة 47.4 مليار ريال.
كما ارتفع سهم مصرف الراجحي عند 81.80 ريال بارتفاع بنسبة 4%، فيما صعد سهم الأهلي السعودي عند 36.55 ريال بارتفاع بنحو 3%.
وتضمنت تداولات اليوم صفقات خاصة على أرامكو، بنحو 1.55 مليار سهم وبقيمة 42.1 مليار ريال، وهي صفقات للمؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها في الطرح الثانوي العام لشركة أرامكو السعودية. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تراجع سهم عذيب للاتصالات، بنسبة 10% عند 95.80 ريال، وسط تداولات بلغت 4 ملايين سهم، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية، بينما أغلق سهم باعظيم، عند 62.20 ريال بانخفاض 1%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.