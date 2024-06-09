“روشن” يتصدر النمو الرقمي عالميًا

سجل دوري روشن السعودي زيادة هائلة بنسبة 67٪ في عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال موسم 2023-2024، متفوقًا على أرقام النمو في الدوريات الكبرى حول العالم.
وقفزت قنوات دوري روشن السعودي من 6.8 مليون متابع في بداية الموسم إلى 11.5 مليون بحلول يونيو 2024، مدفوعة بالاهتمام العالمي بالمسابقة بعد وصول العديد من نجوم كرة القدم العالميين على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، يتقدمهم كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور وكريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني.
ووسّع الدوري السعودي للمحترفين حضوره في الصين، بإطلاق قنوات جديدة على المنصتين الصينيتين الأبرز للتواصل الاجتماعي ويبو Weibo ودوين Douyin، متفاعلًا مع أكثر من 200 ألف متابع في الأشهر الستة الأولى.
وأنشأ الدوري السعودي للمحترفين، حسابًا باللغة الإنجليزية على انستغرام Instagram، حصد متابعة نحو 1.3 مليون متابع، وأطلق أيضًا ضمن مساعيه للنمو الدولي، صفحة باللغة الإنجليزية على فيس بوك جذبت 200 ألف متابع. ونما حساب الدوري على X (المعروف سابقًا باسم تويتر) بنسبة 145٪ منذ بداية الموسم، متجاوزًا الدوري الياباني والدوري الكوري الجنوبي، ليصبح الحساب الدولي الأكثر متابعة على المنصة بين جميع الدوريات الآسيوية.
وعلى نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصل الدوري السعودي للمحترفين إلى 1.4 مليون متابع مع إطلاق قناة واتساب WhatsApp باللغة العربية، إذ يقدم التحديثات والأخبار والمحتوى الترفيهي مباشرة إلى هواتف مستخدميه في جميع أنحاء العالم العربي.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق الدوري السعودي للمحترفين حسابًا مخصصًا على X لفانتازي دوري روشن السعودي، مع أكثر من 30 ألف متابع يتفاعلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اللعبة التفاعلية. وتضم اللعبة بالفعل أكثر من 180 ألف مستخدم مسجل من 51 دولة.
وشهد الموسم نفسه 2023-2024، أداء استثنائيًا من أندية دوري روشن السعودي، مع تسمية المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) ناديي الهلال والنصر، بين أسرع 10 أندية لكرة القدم، نموًا في العالم، خلال الأشهر الـ 12 الماضية. واحتل النصر المركز الرابع مع إضافة 22 مليون متابع جديد، بينما جاء الهلال في المركز الثامن مع 13 مليون متابع جديد.
وفي الوقت نفسه، حقق الأهلي أعلى نمو نسبي على مدار الموسم، إذ ارتفعت قاعدة جماهيره عبر منصات التواصل بنسبة 76٪ ليصبح رابع نادٍ في دوري روشن السعودي يتجاوز حاجز الـ 10 ملايين متابع، لينضم إلى النصر والهلال والاتحاد في تلك المجموعة النخبوية.
وتقدم نادي النصر، جميع أندية دوري روشن السعودي، في إطلاق حسابه في منصة ويبو الصينية، مع الشعبية الكبيرة لقائد فريقه رونالدو في الصين. وتجاوز حساب النصر 135 ألف متابع خلال الأشهر القليلة الأولى.
ويعكس النمو الرقمي غير المسبوق للدوري، تطوره في مجالات متعددة، إذ توسعت جغرافية البث لتشمل 160 دولة عبر 38 منصة عالمية، بزيادة قدرها 30%. كما شهد الدوري زيادة ملحوظة في عدد الرعاة، ليصل إلى 11 راعياً بزيادة 267% عن الموسم السابق، فيما وصف الرئيس التنفيذي عمر مغربل ذلك النمو باللحظة المهمة في مسيرة الكرة السعودية. وفق “أخبار 24”.
وقال مغربل في وقت سابق: “سيُذكر موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي بأنه لحظة تاريخية في نمو كرة القدم السعودية. ومن المستحيل المبالغة في مدى تأثير موسم 2023-2024 في إحداث التغيير. وبينما نسير نحو الاستعداد للموسم المقبل، ليس لدينا شك في أن الدوري سيستمر في النمو. والأولوية الآن للارتقاء بتجربة دوري روشن السعودي، لجميع المعنيين، عبر تقديم منتج عالمي المستوى داخل وخارج الملعب، وبشكل مستدام في جميع النواحي. ونتطلع بشدة للموسم 2024-2025 مع هذه الأوقات المثيرة للغاية لكرة القدم السعودية”.