المنتخب السعودي يحصد 5 جوائز بأولمبياد الفيزياء

حصد المنتخب السعودي للفيزياء، المؤلف من 8 طلاب، 5 جوائز عالمية، في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2024 ، المقام في مدينة كامبار الماليزية بمشاركة 208 طلاب يمثلون 27 دولة.
وحصل الطالب مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء على الميدالية البرونزية، فيما حقق شهادات التقدير كل من: الطالب وسام آل قنبر من إدارة تعليم الشرقية، والطالب أحمد عريف من إدارة تعليم جدة، والطالب عبدالملك عالم من إدارة تعليم جدة، والطالب أحمد فضل الله من إدارة تعليم مكة المكرمة.
وعبرت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، عن فخرها بالموهوبين السعوديين الذين عملوا واجتهدوا، لتحقيق هذه النتائج المشرفة، والإنجازات الباهرة، بدعم من أسرهم ومدارسهم ومعلميهم.
وأضافت الهزاع أن المملكة اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها في رعاية الموهبة والإبداع، ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار، وإعلاء قيم التنافسية لتعزيز ريادتها، وهو ما تظهر فيما يحققه الموهوبون السعوديون في المحافل والمسابقات الدولية من جوائز عالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة.
وأكدت أن “موهبة” ترتكز على رؤية أساسها اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، وفق أحدث الأساليب العلمية، وبناء قدراتهم في مختلف مجالات العلوم والتقنية، لإعداد أجيال سعودية تمتلك أدوات التميز، للإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية 2030، وصياغة الحلول المبتكرة للتحديات المحلية والعالمية من أجل ازدهار البشرية.
وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد إلى 16 جائزة، حيث حقق المنتخب السعودي 11 جائزة خلال مشاركاته السابقة في أولمبياد الفيزياء الآسيوي، شملت ميداليتين، و9 شهادات تقدير.
ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي، المقام خلال الفترة (3 – 10) يونيو 2024، مسابقة إقليمية، تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق دائماً مراكز متقدمة في الأولمبياد الدولي للفيزياء. وفق “أخبار 24”.
وتعد إحدى المسابقات التي تندرج المشاركة فيها تحت برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية من ضمن 19 برنامجاً يتم تنفيذها في «موهبة» للطلاب الذين يتم اكتشافهم ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويتلقون برامج «موهبة» المختلفة التي تؤهلهم للمنافسة العالمية وتمثيل المملكة.