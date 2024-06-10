الاتحاد والنصر يتنافسان لضم رحيمي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي من الانضمام لصفوف الاتحاد، بعد تألقه في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا والتتويج باللقب وحصد جائزة هداف البطولة.
وأكدت صحيفة “هسبورت” المغربية، أن نادي الاتحاد قدم عرضا رسميا لمسؤولي العين من أجل التعاقد مع رحيمي في المركاتو الصيفي.
وأوضحت أن الاتحاد تنتابه رغبة كبيرة في ضم رحيمي هذا الصيف، وهو ما يجعل العرض المُقدم مغريا للاعب وناديه من حيث قيمته المالية. وفق “سبورت 24”.
وأشارت إلى أن نادي النصر يستعد بدوره لتقديم عرض للتعاقد مع رحيمي في الساعات القليلة القادمة، باعتبار أن مسؤولي الفريق اقتنعوا بإمكانيات اللاعب الذي لفت انتباههم في مواجهة العين في دوري الأبطال.