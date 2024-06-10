مدرب الأردن: سنواجه “الأخضر” براحة نفسية

أكد المدير الفني لمنتخب الأردن الحسين عموتة، أن مباراته أمام المنتخب السعودي سيلعبها لحسم المركز الأول في المجموعة، مشيرا إلى أن الأهم ضمان التأهل وإعطاء فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا.
ويحل المنتخب الأردني ضيفا على نظيره السعودي، غدا الثلاثاء، بملعب الأول بارك، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال عموتة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية: “سنواجه المنتخب السعودي براحة نفسية بعد التأهل والضغط الوحيد الذي سيواجهنا هو مستوى الفريق بعد النقلة النوعية التي أصبحنا نؤمن بها بعد كأس آسيا وأعتبر منتخبنا أصبح عالميا”.
وأضاف: “بعد تغيير طريقة لعبي تعرضت للهجوم من جميع الأشخاص وحقيقة الفريق لا يعرفها إلا المدرب لذلك مانشيني يعرف طريقة فريقة وصعب أن نتكلم على طريقة لعبه”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “تطور الفريق لا يأتي إلا بالمنافسة القوية والعالية ونحن سنلعب بجميع الإمكانيات وذلك يعتمد على ظروف الفريق في التصفيات”.
ويدخل الأخضر المواجهة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وقد ضمن المنتخبان التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.