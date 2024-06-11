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جديد المحليات > إيقاف شركتَيْ تأمين لعدم التزامهما بالتوطين
11/06/2024   8:10 ص

إيقاف شركتَيْ تأمين لعدم التزامهما بالتوطين

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قررت هيئة التأمين إيقاف شركتين تعملان في وساطة التأمين عن ممارسة نشاطهما لعدم التزامهما بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.

وأوضحت الهيئة أن قرار إيقاف الشركتين (مدارات التأمين وصفقة الوثائق) لا يخلي مسؤوليتهما تجاه عملائهما، حيث يتعين عليهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم، مؤكدة أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركتين حتى يثبت تصحيحهما لأوضاعهما والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية.

ودعت الهيئة جميع مَن لهم حقوق قائمة على الشركتين إلى مراجعتهما، وفي حال عدم تجاوبهما خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء. وفق “أخبار 24”.

إيقاف شركتَيْ تأمين لعدم التزامهما بالتوطين

جديد المحليات
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