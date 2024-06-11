ربط “جدة الإسلامي” بعدة موانئ بتركيا والأردن

أضافت شركة “Hapag-Lloyd”، خدمة الشحن الجديدة “البحر الأحمر السريعة” إلى ميناء جدة الإسلامي؛ بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وموانئ العالم، ويعمل على تلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الدولية في المنطقة.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: إسطنبول، وإزميت، وألياجا في تركيا، والعقبة في الأردن، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.1 ألف حاوية قياسية.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، لزيادة قوة ربط موانئ المملكة بالموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
ويشهد ميناء جدة الإسلامي أعمال تطوير مستمرة تنفذها “موانئ” لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا، إذ تم الانتهاء العام الجاري من أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليار ريال، مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد طاقته الاستيعابية. وفق “أخبار 24”.
ويضم الميناء 62 رصيفًا متعدد الأغراض، وعددًا من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.