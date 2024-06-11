الأهلي يراقب أوسيمين

يرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة Il Mattino الإيطالية إن الأهلي على استعداد للتعاقد مع فيكتور أوسيمين ودفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع نابولي.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي لم يجروا اتفاقهم مع اللاعب حتى الآن.
وأتمت: “أوسيمين ينتظر عدة أسابيع من أجل تحديد مصيره واتخاذ قراره النهائي”.
وتبلغ القيمة السوقية لصاحب الـ 25 عامًا 100 مليون يورو، حسب شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.
ونجح الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين في المساهمة بـ 21 هدفًا مع نابولي خلال 32 مباراة رسمية في الموسم المنقضي. وفق “سبورت 24”.