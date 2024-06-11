صفقة القادسية.. أرقام كاستيلس حارس بلجيكا

دشن نادي القادسية – الصاعد حديثًا إلى دوري روشن – صفقات الصيف في أقوى الدوريات العربية والآسيوية بالإعلان عن صفقة مدوية بالتعاقد مع “كوين كاستيلس” حارس مرمى منتخب بلجيكا.
وتُعَدّ صفقة “كاستيلس” من أقوى الصفقات التي تُبرم في دوري روشن للمحترفين على مستوى حراسة المرمى لا سيما أن “كاستيلس” هو حارس مرمى منتخب بلجيكا وسيشارك مع منتخب بلاده في يورو 2024 التي تنطلق الجمعة المقبلة.
ويبلغ كاستيلس من العمر 31 عاماً وانضم إلى القادسية قادماً من فولفسبورغ الألماني الذي خاض معه 238 مباراة.
لعب كاستيلس طوال مسيرته 321 مباراة حقق خلالها 94 “كلين شيت”، كما تصدى لـ457 فرصة محققة للتهديف.
بدأ حارس القادسية الجديد مسيرته الاحترافية مع فريق جينك البلجيكي خلال الفترة من 2009-2011، قبل أن ينتقل إلى هوفنهايم حتى عام 2015 لينتقل بعدها إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة ليواصل رحلته بعد ذلك مع فولفسبورغ. وفق “سبورت 24”.
ولم تخلُ مسيرة الحارس البلجيكي من التتويجات، حيث توج بكأس بلجيكا مع جينك، وكأس السوبر الألماني مع فولفسبورغ، كما حصد مع منتخب بلاده برونزية كأس العالم 2018.