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جديد المحليات > تاسي يتراجع وسماسكو يرتفع بأولى جلساته
12/06/2024   11:14 م

تاسي يتراجع وسماسكو يرتفع بأولى جلساته

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أنهى مؤشر السوق “تاسي” جلسة اليوم (الأربعاء) على تراجع بنسبة 1.1% عند 11652 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.4 مليار ريال، فيما ارتفع سهم سماسكو في أولى جلساته بالسوق السعودية بنسبة 21%.

وتراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي، وسابك، وسليمان الحبيب، ومصرف الإنماء، وإس تي سي، معادن، وبي إس إف، واتحاد اتصالات، ومجموعة صافولا، وبنك الرياض، ودار الأركان، بنسب تتراوح بين 1 و4%.

فيما هبط سهم أكوا باور، بنسبة 4% عند 350.40 ريال، كما هبط سهم مهارة، بنسبة 6 % عند 6.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 19 مليون سهم.

في المقابل، ارتفع سهم سماسكو، في أولى جلساته بالسوق السعودية بنسبة 21 % عند 9.05 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 136 مليون سهم وبقيمة 1.3 مليار ريال تمت عن طريق نحو 120 ألف صفقة. وفق “أخبار 24”.

وصعد سهم مياهنا، بنسبة 10 % عند 22.74 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، ولتصل مكاسب السهم منذ بداية إدراجه إلى نحو 100%.

تاسي يتراجع وسماسكو يرتفع بأولى جلساته

جديد المحليات
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