الأطفال في الحج.. براءة بالمشاعر ونُسك

رسم الأطفال بين المشاعر المقدسة، لوحة خاصة تحمل معاني البراءة في مناسك الحج، حيث ظهر ذلك مع حرص بعض الأسر على اصطحاب صغارهم في تلك الرحلة المليئة بالأجواء الروحانية.
ويقدم الحج للأطفال فرصة فريدة لمشاركة ذويهم هذه المشاعر، والتعرف على أهمية العبادة في الإسلام.
ويجمع الحج المسلمين من جميع أنحاء العالم ما يوجد جواً متنوعاً وحيوياً يتيح للأطفال فرصة التفاعل مع أشخاص من ثقافات ولغات وخلفيات مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التسامح والقبول.
وتساعد هذه التجربة أيضاً في زيادة الأجواء الأسرية من خلال تشارك الأطفال مع ذويهم في كل الحركات ودعم بعضهم البعض طوال الرحلة، والمشاركة في المناسك جنباً إلى جنب، وتكوين ذكريات خالدة.
وفق “أخبار 24”.