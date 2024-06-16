سامسونج تكشف عن هواتفها الجديدة في يوليو

كشفت مصادر أن شركة سامسونج تعتزم الكشف عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية القابلة للطي لعام 2024، في شهر يوليو المقبل.
وأوضحت أن الإصدارات الجديدة من الهواتف المنتظرة ستشمل سلسلتي زد فولد وزد فليب، بالإضافة إلى منتجات أخرى.
وبحسب التسريبات ستكشف سامسونج عن هواتف جالاكسي زد فولد 6 وزد فليب 6 وسط توقعات أن الشركة ستوفر إصدار أغلى ثمنًا باسم “ألترا”، وإصدار آخر أقل ثمنًا باسم “FE” لجذب المزيد من العملاء.
وتعتزم الشركة إعلان الإصدارات الجديدة من الجيل السابع من ساعاتها الذكية، وعلى الأرجح ستطرح الشركة ساعتين جديدتين، وهما جالاكسي وتش 7 و جالاكسي وتش 7 ألترا.
وينتظر أن تعلن الشركة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في أجهزتها، بالإضافة إلى الكشف عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بخاتمها الذكي “جالاكسي رينج” كالأسعار وموعد إطلاقه في الأسواق. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن سامسونج ستكشف مبكراً عن الإصدارات مقارنة بالأعوام السابقة، وهو الذي فسره البعض برغبتها في الابتعاد عن موعد طرح هواتف آيفون الجديدة في شهر سبتمبر بمدة أطول.