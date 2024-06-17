51.8 درجة حرارة المنطقة المركزية بالمسجد الحرام

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة اليوم (الإثنين) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام؛ تزامناً مع مواصلة الحجاج مناسكهم.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، في حديثه لـ “الإخبارية”، أنه تم تسجيل 51.8 درجة مئوية في الظل على المنطقة المركزية في المسجد الحرام، و49 درجة مئوية في عرفات و47 درجة على منى ، متوقعا صعود درجات الحرارة في مشعر منى إلى 49 درجة مئوية.
وكان المركز قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ستكون 49 درجة مئوية ومشعر عرفات 49 درجة ومزدلفة 49 درجة ومشعر منى 49 درجة. وفق “أخبار 24”.
ونبه من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.