3 مليارات لتر مياه للحجاج في ثلاثة أيام

ضخت الهيئة السعودية للمياه، أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من كافة مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
ونجحت مكونات المنظومة من خلال تضافر الجهود ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقاً، في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، حيث استطاعت كلٌ من “تحلية المياه” الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية.
وتواصل منظومة المياه تسخير قدراتها وإمكاناتها وجهودها كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.
بدورها واصلت شركة المياه الوطنية إجراء فحوصاتها المخبرية بشكل مستمر لضمان جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية القياسية لمياه الشرب، حيث عملت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حرصاً من الشركة على جودة المياه، مشيرةً إلى أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يومياً خلال موسم الحج.