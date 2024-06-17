إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية

بدأت حاجة عراقية رحلتها العلاجية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بعد تعرضها لجلطة دماغية أفقدتها القدرة على الكلام والحركة في الجهة اليمنى.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة نُقلت بواسطة الهلال الأحمر إلى المدينة الطبية، وتمّ استقبالها بفريق طبي متكامل يضم طبيب الطوارئ وطبيب المخ والأعصاب وطبيب الأشعة، وأجريت لها الفحوصات اللازمة على الفور.
وأظهرت الأشعة المقطعية وجود خثرة في الشريان المغذي للفص الأيسر من الدماغ، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قسم الأشعة التداخلية، في سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها وسحب الخثرة المسببة للجلطة بنجاح. وفق “أخبار 24”.
وتم نقل المريضة إلى جناح القسطرة في قسم الأشعة، وتمّ سحب الجلطة بنجاح باستخدام تقنية الأشعة التداخلية العصبية، وعادت التروية الدموية إلى الدماغ دون أي مضاعفات تذكر.