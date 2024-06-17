عروض الدرعية تجذب الزوار بالعيد

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية، احتفالات خاصة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 هـ، تضمنت استضافة عديد من العروض الفنية والثقافية المتنوعة، وسط مشارِكة الأهالي والزوار.
وشملت الفعاليات التي تستمر لمدة أربعة أيام، مجموعة متعددة من البرامج الفنية والثقافية والعروض الحية في حي الطريف التاريخي، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية كالعرضة، والسامري، وكذلك توزيع قرابة 25 ألف عيدية على الأهالي والزوار، والاستمتاع بتجربة مميزة من الأنشطة والعروض التفاعلية والموسيقى الحية.
كما تضمنت الفعاليات لهذا العام عروض الخيل العربية الأصيلة، وزينة الحناء التقليدية العريقة، وتوزيع الهدايا على الأهالي والزوار بينها توزيع صناديق الحلوى على البيوت من خلال فعالية السيارات الكلاسيكية الجوّالة، والتي قُوبلت بتفاعل وترحيب من قبل السكان بمختلف أحياء الدرعية. وفق “أخبار 24”.
ويحظى مطل البجيري بحضور مؤثر في فعاليات عيد الأضحى لهذا العام، وإلى جانب العروض الموسيقية الحية باستخدام آلات العود والربابة والقانون، وأجنحة مخصصة لرسم الصور الشخصية للضيوف بأسلوب الكاريكاتير، بالإضافة إلى الرسم على وجوه الأطفال.