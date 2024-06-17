تراجع أسعار النفط والذهب

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الاثنين) بعد ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين (الجمعة) فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
كما تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.18 % إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 % إلى 78.29 دولار للبرميل، بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو 4% وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود.
وقال محللون إن البيانات الاقتصادية من الصين اليوم ستحدد المسار الذي تسلكه أسواق السلع الأولية هذا الأسبوع. وسيعطي استهلاك المصافي من الخام في الصين مؤشرا للطلب على النفط في حين ستعطي مبيعات التجزئة والاستثمار التجاري والإنتاج الصناعي وأرقام أسعار المساكن صورة أوضح للنشاط الاقتصادي.
وسجل الذهب انخفاضا في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2321.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده أكثر من 1% يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2335.30 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 29.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 889.21 دولار.