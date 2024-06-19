توزيع 45 مليون متر3 من المياه لضيوف الرحمن

كشفت شركة المياه الوطنية عن توزيع أكثر من 45 مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن، عبر الشبكات، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي.
وأكدت الشركة نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوزيع المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1445هـ، مشيرةً إلى إجراء أكثر من (75) ألف فحص مخبري خلال فترة موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة للحجيج.
وأفادت أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ونفذتها كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم (2000) موظف، مؤكدةً عدم تسجيل أي معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ولفتت إلى أنها وفرت الكميات المناسبة من المياه ووزعتها على الشبكات العامة، ودورات المياه، وشبكات تبريد الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.
وفق “أخبار 24”.