إتاحة محفظة “أبل” لمستخدمي “ويندوز”

كشفت شركة “أبل” الأمريكية، عن إتاحة استخدام نظام المدفوعات “Apple Pay” لجميع المتصفحات الخاصة بأجهزة سطح المكتب، وذلك بدعم المحفظة على جميع أنظمة التشغيل بما فيها “ويندوز”.
وجاء ذلك خلال المؤتمر التقني السنوي للشركة (WWDC)، حيث استعرضت أبل استراتيجيتها الجديدة لتوسيع نطاق استخدام المحفظة الإلكترونية الخاصة بها خارج متصفح “Safari” وبيئة نظام “Mac OS”.
وتعمل هذه الميزة الجديدة فقط على نظام التشغيل “iOS 18” المزمع إطلاقه سبتمبر المقبل، ولإتمام عملية الشراء يمكن للمستخدم مسح رمز الاستجابة السريع من المتصفح باستخدام جهاز “آيفون”.وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة دمجت تطبيقي “Apple Wallet” و”Apple Pay” في نظام واحد، يتيح للمستخدم استخدام بطاقة الائتمان أو السحب، بعد إضافتها في الدفع والسداد وجميع عمليات الشراء عبر الإنترنت.