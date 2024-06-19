أوروبا تسمح بفحص الرسائل المشفرة

يقترح قانون التحكم في الدردشة الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي مؤخراً، إمكانية فحص والاطلاع على محتوى الرسائل في تطبيقات المراسلة، بما في ذلك الرسائل المشفرة التي يوفرها تطبيقا “واتساب”، و”تليغرام”.
ويسعى القانون الجديد، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، إلى تقويض ميزة التشفير الشامل في محاولة لوقف مواد الاعتداء على الأطفال (CSAM)، مؤكداً على أن ذلك ضروري لحماية الحقوق خصوصاً بعد ارتفاع معدلات جرائم الإنترنت التي تهدد الأطفال.
ويعني التشفير الشامل للرسائل الإلكترونية، أنه لا يمكن لأي شخص بما في ذلك الحكومات ومنصة المراسلة قراءة المحتوى، فهي رسائل مشفرة من طرف إلى طرف لا يتمكن سوى المرسل والمتلقي من قراءتها.وفق “أخبار 24”.
كما يتيح القانون تطبيق نظام “الإشراف على التحميل” للمسح الشامل للرسائل، بما في ذلك الرسائل التي تحتوي على روابط وصور ومقاطع فيديو، والتي لا يمكن الاطلاع عليها في حالة التشفير.